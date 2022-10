Spezialtransport in der Nacht: Eurofighter kommt nach Schortens Stand: 07.10.2022 09:42 Uhr Der Transport eines Kampfjets über eine Bundesstraße ist keine alltägliche Aufgabe. In der Nacht auf Freitag waren Spezialisten im Einsatz, um einen Eurofighter von Wittmund nach Schortens zu bringen.

Der Transport war wegen der Überbreite eine besondere Aufgabe. Ein normaler Lkw hat eine Breite von knapp 2,60 Meter. Der Transport, der sich über die B210 geschoben hat, war mehr als viermal so breit. Der Tieflader mit der 11,30 Meter breiten Fracht passierte schließlich um 2.15 Uhr in der Nacht das Kasernentor in Schortens.

Eurofighter kommt bei Bergungsübungen zum Einsatz

Auf dem dortigen Fliegerhorst soll die Maschine bei einer jährlichen großen Bergeübung zum Einsatz kommen. Rund 150 Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen Verbänden trainieren dann unterschiedliche Techniken, um Luftfahrzeuge zu bergen. Laut Bundeswehr werden dazu für eine möglichst reale Trainingsumgebung bislang verschiedene Hubschrauber sowie Transport- und Kampfflugzeuge genutzt - und künftig auch der Eurofighter aus Wittmund.

