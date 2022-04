Stand: 12.04.2022 09:02 Uhr Spendenlauf in Emden: 7.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Bei einem Spendenlauf der Hochschule Emden/Leer sind im März 7.000 Euro zusammengekommen. Wie die Hochschule mitteilte, geht das Geld an Initiativen in der Region, die geflüchtete Menschen aus der Ukraine vor Ort gezielt unterstützen. Unter dem Motto "Gemeinsam für die Ukraine" hatten sich im März in Emden rund 600 Menschen an dem Lauf beteiligt. Sie liefen oder fuhren mit Fahrrädern die fünf Kilometer lange Strecke - von der Hochschulmensa um den Friesenhügel herum und zurück. Auch wer nicht lief, konnte Geld spenden.

