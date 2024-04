Stand: 27.04.2024 14:21 Uhr Vechta: Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Kellerbrand in Vechta hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der dortigen Feuerwehren ausgelöst. Rund 130 Kräfte mehrerer Feuerwehren sowie mehrere Polizeiwagen, Rettungskräfte und Notärzte waren nach Polizeiangaben vor Ort. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 19 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gerufen, nachdem einer Anwohnerin Brandrauch aufgefallen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Bewohner wurden demnach von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen und von Balkonen evakuiert. Eine Frau wurde anschließend aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand blieb am Freitag zunächst unklar, ebenso wie die genaue Anzahl der evakuierten Bewohner und mögliche Auswirkungen auf die beiden benachbarten Wohnhäuser. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

