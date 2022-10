Stand: 25.10.2022 09:16 Uhr Sexuelle Belästigung: Polizei Oldenburg sucht Zeugen

Laut der Polizei ist es gegen am Montag gegen 14.15 Uhr zu dem Übergriff auf eine 23-jährige Oldenburgerin gekommen. Als die Frau nach einem Corona-Test wieder zu ihrem Auto auf einem Parkplatz an der Emsstraße Auto lief, sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen und um Hilfe gebeten worden. Nachdem die Oldenburgerin mit dem Unbekannten zu dessen schwarzem Kleinwagen gegangen war, habe der Mann ihr an den Hintern gefasst und ihre Hand gegen seinen Schritt gedrückt und das Opfer gegen ihren Willen geküsst haben. Die 23-Jährige sei danach zu ihrem Auto gerannt und direkt zur Polizei gefahren, um dort Anzeige zu erstatten. Sie beschrieb den Täter als etwa 25- bis 30-jährig, über 1,90 Meter groß und schlank. Der Mann habe dunkle, hochgestylte Haare sowie einen dunklen Vollbart gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer dicken schwarzen Jacke und dunkler Hose. Laut Aussage des Opfers könnte ein älterer Herr mit Rollator die Tat beobachtet haben. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

