Seniorenresidenz suchte Pflegekräfte - geimpft oder ungeimpft Stand: 18.03.2022 15:00 Uhr "Covid-geimpft oder nicht - wir stellen ein" - so hat eine Seniorenresidenz in Wildeshausen um neue Mitarbeiter geworben. Der Landkreis Oldenburg ist eingeschritten, kommt aber an seine Grenzen.

Man habe mit der Einrichtung Kontakt aufgenommen und mitgeteilt, dass von ungeimpften Mitarbeitern mehr Gefahren ausgehen als von geimpften. Allerdings sei es bis zum 14. März nicht verboten gewesen, Ungeimpfte einzustellen, sagte Kreissprecher Oliver Galeotti. Seitdem gilt die Impfpflicht für Pflegekräfte. Die Stellenausschreibung war Mitte Februar unter anderem auf der Facebook-Seite der Einrichtung veröffentlicht worden und dort bis vor wenigen Tagen noch öffentlich einsehbar.

VIDEO: Impfpflicht für Pflegekräfte tritt am 16. März in Kraft (3 Min)

Geschäftsführerin: Haben keine Ungeimpften eingestellt

Beim Wildeshauser Pflegeheim wird auf die Firmenzentrale in Bayern verwiesen. Die Geschäftsführerin Maria Geiger versichert, man habe gar keine ungeimpften Kräfte eingestellt. Die Frage, warum die Anzeige in dieser Form veröffentlicht wurde, will sie nicht beantworten.

Videos 1 Min Wildeshausen: Corona-Ausbruch in Seniorenresidenz In der Seniorenresidenz "Atrium am Wall" in Wildeshausen sind zahlreiche Bewohner und Angestellte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1 Min

Neue Leitung nach Corona-Massenausbruch

Die betroffene Seniorenresidenz ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus bereits einmal in die Schlagzeilen geraten. Kurz nach Beginn der Pandemie war es im Frühjahr 2020 hier zu einem Massenausbruch gekommen, bei dem mindestens zwei Bewohner starben. Damals griff das Gesundheitsamt ein. Die Träger ernannten eine neue Spitze. Sie begründeten dies damit, dass Veränderungen das Haus in eine positive Zukunft führen sollen. Dies erfolge zum Wohlergehen der Bewohner, hieß es damals.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus