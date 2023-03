Stand: 23.03.2023 21:12 Uhr Schule nach Feuer in Lehrküche evakuiert: Hausmeister verletzt

In einer Schule in Weyhe-Melchiorshausen (Landkreis Diepholz) hat es am Donnerstag einen Brand gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich eine Kunststoffbox mit Backwaren auf einer eingeschalteten Herdplatte der Lehrküche der Schule entzündet. Die Schule musste nach Angaben der Polizei evakuiert werden. Bemerkt hatte das Feuer eine Schülerin. Noch bevor die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen, versuchte demnach der Hausmeister das Feuer zu löschen. Er musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte blieben unverletzt. Der Schulbetrieb wurde noch am Donnerstag wieder aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2023 | 06:30 Uhr