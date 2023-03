Stand: 27.03.2023 09:07 Uhr Schlickschlittenrennen in der Krummhörn fällt auch 2023 aus

Das Schlickschlittenrennen in Upleward (Landkreis Aurich) fällt in diesem Jahr erneut aus. Die Kosten für die beliebte "Schlickschlitten-Wältmeisterschaft" hätten sich während der Pandemie verdoppelt, teilte die Touristik GmbH der Gemeinde Krummhörn mit. Vor allem die Preise für Material und den Transport zum Deich seien gestiegen. Außerdem müssten auch zusätzliche Helferinnen und Helfer eingekauft werden, so ein Sprecher. Diese hohen Kosten seien nicht auszugleichen. Man arbeite aber an einer Neuauflage, hieß es. In den vergangenen Jahren lockte die Veranstaltung rund 200 Teilnehmende und mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in die Krummhörn. Der Erlös kam Hilfsprojekten für Krebskranke zugute.

