Schlangen-Alarm: Boa Constrictor kriecht aus Armaturenbrett

Stand: 27.07.2022 14:45 Uhr

Großer Schreck im Kleintransporter: An der Autobahn 1 in Höhe Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) haben die Insassen am Dienstag eine Schlange im Fahrzeug entdeckt.