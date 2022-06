"Saurier - Giganten der Meere": Ausstellung in Wilhelmshaven Stand: 30.06.2022 21:50 Uhr Was lebte in den Meeren der Urzeit vor Millionen von Jahren? Das Aquarium Wilhelmshaven geht zu seinem 20. Geburtstag der Frage mit einer neuen Erlebnisausstellung nach.

Ab Sonnabend sind in Wilhelmshaven riesige Modelle von Sauriern und anderen Bewohnern der Urmeere zu sehen. Auf rund 350 Quadratmetern zeigt die Ausstellung "Saurier - Giganten der Meere" Fossilien und lebensgroße Nachbildungen von bis zu zehneinhalb Metern Länge - mit gigantischen Zähnen und Flossen. Zusätzlich veranschaulichen 3D-Animationen das Leben der Meeresbewohner im Erdmittelalter. Am Eröffnungstag am 2. Juli feiert das Aquarium Wilhelmshaven sein 20-jähriges Bestehen.

