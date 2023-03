Stand: 25.03.2023 13:51 Uhr Sande: Sechs Schafe in Stall gerissen - war es ein Wolf?

Mehrere Schafe sind in einem Stall in Sande (Landkreis Friesland) getötet worden. Feuerwehr und der betroffene Landwirt gehen davon aus, dass ein Wolf die Tiere gerissen hat, weil sie Kehlbisse und aufgerissen Keulen aufwiesen. Der Wolf sei in der Nacht zu Freitag durch ein Fenster in den Schafstall im Ortsteil Dykhausen eingedrungen. Ein totes Tier lag im Stall, fünf weitere draußen, so ein Feuerwehrsprecher. Zwei weitere Schafe wurden verletzt. Die Feuerwehr Sande musste ein Schaf aus einem Teich retten, so der Sprecher. Vor kurzem hatte es Wolfsrisse in der benachbarten Gemeinde Friedeburg (Landkreis Wittmund) gegeben. Dort waren 18 Schafe gerissen worden. Weitere schwer verletzte Tiere mussten getötet werden.

Weitere Informationen Wolf greift Pferd im Landkreis Wittmund zum zweiten Mal an Beide Male wurde das Pferd an den Hinterbeinen verletzt. Der Wolf soll 2022 bereits mehrere Rinder gerissen haben. (09.03.2023) mehr

