Saisonauftakt: Camper stürmen Schillig Stand: 26.03.2021 11:26 Uhr Die Campingplatz-Saison hat am Freitag auf Niedersachsens größtem Platz in Schillig (Landkreis Friesland) begonnen. Zuerst dürfen die Dauercamper auf ihre Parzellen.

Endlich raus: Obwohl schon um 7 Uhr die Schranke auf dem Campingplatz Schillig hochging, wartete davor schon eine lange Schlange von Wohnwagen. Der Ansturm: gigantisch. 1.500 Plätze zählt der größte Campingplatz in Niedersachsen an der Nordsee - und die 950 Dauercamper durften sich am Freitag schon einmal ihre Plätze sichern. Wann die Plätze für die übrigen Camper geöffnet werden, steht noch nicht fest.

Campen nur mit Corona-Test

"Wir waren sehr erleichtert, dass wir aufziehen durften", sagte der Dauercamper Frank König aus Leer dem NDR in Niedersachsen. Nun hoffen er und seine Frau Britta, dass sie bis Ostern alles aufgebaut bekommen. Unter den Campern sind viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Ein Camper-Paar war sogar um ein Uhr nachts aus Oberhausen losgefahren, um rechtzeitig in Schillig zu sein. Um dort allerdings auf den Platz zu dürfen, ist ein negativer Corona-Test in diesem Jahr Voraussetzung. Kontrolliert wird am Eingang und der Test muss für die Dauer des Aufenthalts regelmäßig wiederholt werden. Angst vor einer Ansteckung haben die Königs aus Leer aber nicht: Wenn sich alle an die Auflagen halten, werde das gut funktionieren, ist sich Frank König sicher.

