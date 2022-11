Rügenwalder forscht: Wächst das Steak bald im Reagenzglas? Stand: 03.11.2022 13:27 Uhr Der Fleischkonzern Rügenwalder aus Bad Zwischenahn verkauft nach eigenen Angaben mehr vegetarische und vegane Produkte als fleischhaltige. Jetzt forscht der Konzern an Fleisch aus dem Reagenzglas.

Um künstliches Fleisch zu produzieren, werden einem Rind nach Angaben des Konzerns Muskel- und Fettzellen entnommen, und zwar ohne dass das Tier dafür sterben müsste. Diese Stammzellen sollen dann im Labor exponentiell vermehrt werden - mithilfe von Aminosäuren, Kohlehydraten, pflanzlichen Proteinen und Fetten. Am Ende sollen Hackfleisch oder Steaks wachsen. Dafür arbeitet Rügenwalder jetzt mit dem Schweizer Start-up Mirai Foods zusammen.

Tierische Fette für typischen Fleischgeschmack notwendig

Rügenwalder bringe das Know-how um vegetarische Produkte mit ein, heißt es aus Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland). Mirai Foods wisse, wie Fleisch hergestellt werden kann, ohne dass dafür Tiere getötet und viel Ackerfläche und Wasser benötigt würden. Auch der CO2-Ausstoß sei gering. Wichtig für die Herstellung von hybridem Fleisch seien tierische Fette. Denn allein mit pflanzlichen Fettalternativen sei der typische Fleischgeschmack bis heute nicht nachzustellen, sagte der Chefentwickler von Rügenwalder, Patrick Bühr.

Marktreife wohl nicht vor 2025

Auch der Fleischkonzern Wiesenhof forscht an der Produktion von künstlichem Fleisch. Der erste Burger aus Laborfleisch wurde vor neun Jahren in England vorgestellt und kostete damals noch knapp 300.000 Euro. Rügenwalder rechnet nicht vor 2025 mit einer Marktreife. In der EU ist diese Art von Fleisch auch noch gar nicht zugelassen.

