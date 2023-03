Stand: 10.03.2023 10:23 Uhr Römische Münzen aus Filsum werden ausgestellt

In der kommenden Woche wird der römische Münzschatz von Filsum ausgestellt. Das teilte die Ostfriesische Landschaft mit. Am Freitag, 17. März, wird die Ausstellung in einer Volksbank in Remels im Landkreis Leer eröffnet. Ab dann können sich Interessierte den Schatz ansehen. Vor einem Jahr hatten ehrenamtliche Sondengänger in Zusammenarbeit mit der Ostfriesischen Landschaft nach monatelanger Suche den rund 1.800 Jahre alten Münzhort aufgespürt und ausgegraben. Der Fund sei eine kleine Sensation, so ein Sprecher. Die Münzen könnten über Händler nach Ostfriesland gelangt sein.

VIDEO: Römischer Münzschatz in Ostfriesland gefunden (22.11.2022) (3 Min)

