Stand: 09.05.2023 07:17 Uhr Rettungsschwimmer bergen Toten aus See in Sande

In Sande im Landkreis Friesland ist am frühen Montagabend ein Mann tot aus einem See geborgen worden. Zeugen hätten den Mann leblos auf dem Wasser treiben sehen und die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Der 71-Jährige wurde von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich vermutlich um einen Badeunfall, so der Sprecher.

