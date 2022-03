Stand: 21.03.2022 07:47 Uhr Pro Bahn: "Bahnstrecken im Nordwesten elektrifizieren"

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat gefordert, Bahnstrecken im Nordwesten Niedersachsens schnell zu elektrifizieren. Die Forderung steht im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der Kraftstoff für Dieselloks werde zu großen Teilen aus russischem Rohöl gewonnen, so der Verband. Er beklagt, dass in den vergangenen Jahren lediglich der Abschnitt zwischen Oldenburg und dem Tiefwasserhafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven elektrifiziert worden sei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2022 | 07:30 Uhr