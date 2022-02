Stand: 25.02.2022 16:29 Uhr Polizei stellt 2.600 Tonträger mit Nazi-Musik sicher

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bakum (Landkreis Vechta) hat die Polizei 2.600 CDs und Schallplatten mit rechtsextremer und gewaltverherrlichender Musik sichergestellt. Der in der Wohnung lebende 37-jährige Mann ist laut Polizei Mitglied in rechtsextremen Organisationen. Er steht im Verdacht, mit den verbotenen Tonträgern gehandelt zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. In der Wohnung sei auch eine Vielzahl anderer Gegenstände entdeckt worden, die auf eine langjährige Zugehörigkeit des 37-Jährigen zur rechten Szene hindeuteten. Rechtsextreme und gewaltverherrlichende Musik könne Kindern und Jugendlichen als Einstieg in die Szene dienen, sagte der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme. Deswegen sei die Beschlagnahmung der CDs und Platten wichtig gewesen, um den Handel damit zu stoppen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.02.2022 | 06:30 Uhr