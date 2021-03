Stand: 18.03.2021 13:23 Uhr Polizei ermittelt nach Cyberattacke auf Lackhersteller

Bislang unbekannte Täter haben eine Cyber-Attacke auf den Löninger Chemiebetrieb Remmers verübt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Lack- und Farbenhersteller aus dem Landkreis Cloppenburg musste deshalb weite Teile seiner Produktion einstellen. Mittlerweile seien Teilbereiche wieder hochgefahren worden, sagte am Mittag ein Firmensprecher. Auch die Polizei ermittelt. Nähere Auskünfte zu den möglichen Tätern und den Tatmotiven wollte das Unternehmen bislang nicht machen, um die Ermittlungen nicht zu stören. Bei Remmers sind rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, die meisten am Firmensitz in Löningen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.03.2021 | 13:30 Uhr