Stand: 21.01.2022 10:13 Uhr Otterndorfer Orgel wird für 1,8 Millionen Euro saniert

Die 300 Jahre alte Barockorgel aus der evangelischen St. Severi-Kirche in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) wird derzeit in einer Orgelwerkstatt im ostfriesischen Leer restauriert. 1,8 Millionen Euro kosten die Arbeiten, die die Orgel wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen sollen. Dafür wird das Instrument in seine Einzelteile zerlegt und bis Herbst 2023 restauriert. Die Einweihung der runderneuerten Orgel ist für Ostern 2024 geplant. Die Barockorgel hat 2.676 Pfeifen und ist damit eine der größten an der deutschen Nordseeküste. Sie wurde von Dietrich Christoph Gloger (1705-1773) erbaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.01.2022 | 09:30 Uhr