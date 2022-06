Oldenburg: Rund 15.000 Teilnehmer beim Christopher Street Day Stand: 20.06.2022 12:03 Uhr Zum Christopher Street Day (CSD) sind am Sonnabend Tausende Teilnehmer in die Oldenburger Innenstadt gekommen.

Mit etwa 15.000 schlossen sich nach Angaben eines Polizeisprechers etwas weniger Menschen als erwartet dem friedlichen Zug an. Bis zum Abend wollten die Demonstranten in rund 30 Gruppen bei sommerlichen Temperaturen bis etwa 26 Grad in der Innenstadt feiern. Gleichzeitig machten sie auf die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen aufmerksam. Große Teile der Innenstadt waren wegen des CSD-Umzugs für den Verkehr gesperrt.

Erinnerung an einen Aufstand gegen Polizeiwillkür

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße.

