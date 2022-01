Offenbar kein Rauchmelder: Patient stirbt in Krankenhaus Stand: 28.01.2022 11:57 Uhr Im St. Josefs-Hospital in Cloppenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Patient möglicherweise an den Folgen eines Feuers gestorben. Der Mann wurde tot im Bett seines Patientenzimmers gefunden.

Die Einsatzkräfte hätten nach der Alarmierung ein komplett verrauchtes und verrußtes Zimmer vorgefunden, sagt ein Sprecher der Polizei Cloppenburg. Gebrannt habe es zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr. Die Polizei geht mittlerweile von einem technischen Problem an der Lüftungsanlage im Bad des Patientenzimmers aus. Für den 66-jährigen Patienten aus Markhausen kam jede Hilfe zu spät. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Oldenburg berät derzeit noch, ob der Leichnam obduziert werden soll, um die genaue Todesursache festzustellen. Etwa 20 Patientinnen und Patienten mussten noch in der Nacht in andere Zimmer verlegt werden. Teile des Krankenhauses sollten auch am Freitag weiterhin mit Spezialgerät belüftet werden.

Offenbar kein Rauchmelder im Patientenzimmer

Überprüft werden soll zudem, warum es im Patientenzimmer selbst keinen Rauchmelder gab. Das Krankenhaus ist nach Informationen des NDR Niedersachsen dazu nicht verpflichtet, weil es in dem alten Gebäudetrakt einen "Bestandsschutz" gab. Das Brand-Zimmer wurde jedenfalls von der Polizei versiegelt, möglicherweise werden Gutachter auch noch einmal das Lüftungssystem untersuchen. Klinik-Geschäftsführer Andreas Krone zeigte sich betroffen von dem Todesfall, will jetzt aber erst einmal abwarten, was die Ermittler noch herausfinden - auch zu den fehlenden Rauchmeldern wollte er sich bislang nicht im Detail äußern.

