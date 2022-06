Stand: 03.06.2022 08:56 Uhr Norderney: Mann bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

Die Feuerwehr auf Norderney hat in der Nacht einen Mann gerettet, der in eine Baugrube gestürzt ist. Die Polizei geht davon aus, dass er betrunken gewesen ist. Die Einsatzkräfte hatten eine Drehleiter in Stellung gebracht. Dann sicherten sie den schwer verletzten Mann auf einer Trage. Diese Trage wurde dann aus der etwa fünf Meter tiefen Baugrube nach oben gezogen. Ärzte versorgten den Mann zunächst im Inselkrankenhaus. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten aufs Festland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2022 | 08:30 Uhr