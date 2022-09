Stand: 09.09.2022 16:18 Uhr Nordenham: Katze mit Luftgewehr angeschossen

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) hat ein Unbekannter mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole auf eine Katze geschossen und sie schwer verletzt. Das Projektil der Waffe drückte die Wirbelsäule des Tieres ein und lähmte die Hinterbeine, sodass sich die Katze auf ihren Vorderbeinen nach Hause schleppte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Die Tat habe sich zwischen dem 24. August (Mittwoch) und 25. August (Donnerstag) im Stadtteil Einswarden, Bereich Heiligenwiehmstraße, ereignet. Das Projektil war ein Bleikörper in Kegelform mit platter, aufgesetzter Spitze, Kaliber 4,5 Millimeter - auch "Diabolo" genannt. Bei einer Operation wurde es aus der Katze entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer (04731) 99 810 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.09.2022 | 13:30 Uhr