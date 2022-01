Niels Högel:

Die unfassbaren Morde eines Krankenpflegers

Es ist die bundesweit größte Mordserie der Nachkriegsgeschichte: Seit dem 30. Oktober muss sich der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Högel soll an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst mit überdosierten Medikamenten weit mehr als 100 Patienten getötet haben. Der Fall ist nicht bloß die Geschichte eines psychisch gestörten Mörders, sondern auch die eines beispiellosen Versagens auf allen Ebenen. Trotz zahlreicher Verdachtsmomente wird in beiden Krankenhäusern lange Zeit über die Taten hinweggesehen. Und auch die Staatsanwaltschaft versagt auf ganzer Linie. Diese Multimedia-Doku zeichnet die wichtigsten Punkte des einzigartigen Kriminalfalls nach.

(Die Multimedia-Doku ist für Desktop-Nutzung und Vollbild-Modus optimiert.)