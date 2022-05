Neun-Euro-Ticket wird im IC nach Norddeich-Mole nicht gelten Stand: 27.05.2022 16:40 Uhr Kurz vor dem Start des Neun-Euro-Tickets scheint klar, dass die IC-Verbindungen zwischen Bremen und Norddeich-Mole mit dem Ticket nicht genutzt werden dürfen. In anderen Ländern gibt es Kompromisse.

Wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums dem NDR in Niedersachsen sagte, sind derzeit keine Gespräche mit der Bahn mehr geplant. Bislang können die betroffenen Verbindungen auch von Fahrgästen mit Nahverkehrstickets genutzt werden. Nicht betroffen von der Regelung sind Inhaber von Monatskarten, die den Differenzbetrag zum Neun-Euro-Ticket erstattet bekommen. Sie können mit ihrem Ticket weiterhin die IC-Züge auf der Strecke ohne Aufpreis nutzen. Die Bahn hat angekündigt, dass die betroffenen Fernverkehrszüge in der Reiseauskunft neben der IC- mit einer Regionalzug-Kennzeichnung ausgewiesen werden. Dabei stehe der Hinweis "Neun-Euro-Ticket nicht gültig", sagte ein Sprecher.

Kompromisse für andere IC-Strecken

Neben der Strecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole sind voj der Problematik die Intercity-Verbindungen Elsterwerda-Berlin, Berlin-Prenzlau, Potsdam-Berlin-Cottbus, Dillenburg-Letmathe, Erfurt-Gera und Stuttgart-Konstanz betroffen. Für sie gibt es jedoch Vereinbarungen mit den Ländern, dass Fahrgäste mit Nahverkehrsticket diese IC nutzen dürfen; die Länder leisten dafür eine Kompensation an die Bahn.

Auch Gäubahn kann genutzt werden

Für die sogenannte Gäubahn von Stuttgart zum Bodensee haben sich das Land Baden-Württemberg und die Bahn am Mittwoch darauf verständigt, dass in den Zügen auf diesem IC-Abschnitt auch das Neun-Euro-Ticket akzeptiert wird. Mit dem Aktionsticket können Fahrgäste von Mittwoch an für einen Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. Die Aktion läuft bis einschließlich August.

