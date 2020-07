Stand: 30.07.2020 14:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nach Brandanschlag: Staatsschutz ermittelt

Nach dem Brandanschlag auf das syrische Restaurant "Hexen Keller" in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg in der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche ermittelt jetzt der Staatsschutz. Das sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg dem NDR. Noch gebe es keinen konkreten Verdacht gegen bestimmte Personen. Nach dem Brandanschlag war ein seitenverkehrtes Hakenkreuz auf einer Wand des Restaurants gefunden worden. Die Tat könnte deshalb einen politisch motivierten Hintergrund haben.

Kein Bekennerschreiben

Ein Bekennerschreiben liegt nach Angaben des Polizeisprechers aber nicht vor. Im Moment sind in Gnarrenburg keine rechtsextremen Aktivitäten bekannt. Ruben Obenhaus von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Verden sagt gleichwohl, dass sich die Lage im Bremer Umland verschärfe. Der Experte verwies zudem auf den Brand eines Lokals in Syke im Landkreis Diepholz Anfang des Jahres. Hier wird ebenfalls ein politisches Motiv vermutet. Zudem gab es vor Jahren auch in der Nähe von Gnarrenburg - im Kuhstedter Moor - mehrmals Konzerte von Neonazi-Gruppen.

