Stand: 29.07.2021 16:09 Uhr Nach Binnenschiff-Kollision: Brücke wieder freigegeben

Die in einen Unfall verwickelte Eisenbahnbrücke über die Hunte im Landkreis Wesermarsch ist wieder freigegeben. Bei dem Unfall in Elsfleth am Mittwochabend blieb laut Polizei erst ein auf dem Deck eines Binnenschiffs geparktes Auto und dann das Ruderhaus an der Drehbrücke hängen. Der Schiffsführer wurde verletzt, konnte aber bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Bahnverkehr über die Brücke war nicht beeinträchtigt und auch für den Schiffsverkehr kann die Brücke nun wieder freigeben werden: Ein Gutachter fand keine Schäden am Bauwerk. Aufgrund von allgemeinen Wartungsarbeiten kommt es jedoch weiterhin zu Beeinträchtigungen. Erst kürzlich war ein Binnenfrachter gegen die Eisenbahnbrücke in Elsfleth gefahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.07.2021 | 08:30 Uhr