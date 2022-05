Stand: 22.05.2022 11:45 Uhr Mumien in Oldenburg: Sonderausstellung im Landesmuseum

Im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg läuft eine Sonderausstellung über Mumien eröffnet. Unter dem Motto "Mumien - Geheimnisse des Lebens" sind bis Februar 2023 mehr als 30 originale Mumien von Menschen und Tieren zu sehen. Unter den Exponaten ist nach Museumsangaben auch eine Nachbildung des mumifizierten Mammutbabys "Dima". Laut Museum gewähre die natürliche oder künstliche Mumifizierung einen Einblick in die Lebensweise der Menschen oder Tiere vor ihrem Tod. Oftmals entstünden Mumien auf natürlichem Wege - in trockenem Wüstensand, im ewigen Eis, in Salz oder im sauren Milieu des Moores.

