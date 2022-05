Stand: 04.05.2022 16:34 Uhr Möglicherweise führende Reichsbürgerin festgenommen

Die Polizei hat auf der Nordsee-Insel Baltrum eine Frau festgenommen, die zu den führenden Köpfen des verbotenen Reichsbürger-Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" gehört haben soll. Die Festgenommene aus Hannover hielt sich nach Polizeiangaben dort in einer Pension auf. Beamte durchsuchten anschließend die Pension und die Wohnung der Frau in der Landeshauptstadt. Es seien Beweismittel beschlagnahmt worden, so die Ermittler. Diese werfen ihr vor, gegen das Vereinigungsverbot verstoßen zu haben. Außerdem habe die mutmaßliche Reichsbürgerin Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.05.2022 | 06:30 Uhr