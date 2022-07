Stand: 31.07.2022 13:08 Uhr Mit Gasbrenner gegen Unkraut: Ein Verletzter in Friesoythe

Beim Versuch, Unkraut auf der Hofeinfahrt mit einem Gasbrenner abzufackeln, hat ein 53-jähriger Mann am Sonnabend in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ein Feuer ausgelöst. In der Folge wurde die rund 30 Meter lange Lebensbaumhecke der Nachbarn zerstört. Zudem wurden diverse weitere Pflanzen und Bäume sowie ein Wintergarten beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Ein 37-jähriger Anwohner erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr hatte der Mann sich bei Löschversuchen verletzt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

