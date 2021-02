Stand: 10.02.2021 13:21 Uhr Laut schreiender Videospieler sorgt für Polizeieinsatz

Ein emotionaler Videospieler hat in Bremerhaven einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Mieter laute Schreie aus einer Nachbarwohnung gehört. Er befürchtete, dass dort Menschen in Gefahr seien und alarmierte deshalb die Beamten. Diese trafen einen 18-Jährigen an, der Videospiele zockte und dabei seinen Emotionen freien Lauf ließ. Die Beamten forderten den jungen Mann auf, Ruhe zu bewahren, und beließen es bei einer Warnung.

