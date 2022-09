Stand: 23.09.2022 11:52 Uhr Landtag lehnt Schlickdeponie vor Scharhörn ab

Der Niedersächsische Landtag hat sich gegen eine Schlickdeponie vor der Insel Scharhörn in der Elbmündung ausgesprochen. Mit dem einstimmigen Beschluss werden die Pläne der Hamburg Port Authority abgelehnt, vor Scharhörn Baggergut aus dem Hamburger Hafen in der Nähe des Nationalparks Wattenmeer zu versenken. Zuvor hatten sich bereits Stadtrat und Kreistag in Cuxhaven dagegen ausgesprochen.

