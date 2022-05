Stand: 19.05.2022 09:16 Uhr Kurzarbeit in Fischfabriken in Bremerhaven angemeldet

Für Fisch müssen Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen. Inzwischen wird selbst die Rohware für Fertigfischgerichte wie Fischstäbchen knapp. In Bremerhaven haben die ersten Fischfabriken deshalb Kurzarbeit angemeldet. Lieferketten würden derzeit nicht mehr funktionieren, heißt es vom Bundesverband der Deutschen Fischindustrie. Das liege daran, dass China derzeit wegen Angst vor Corona nur noch Fisch in Containern ins Land lasse. Container seien derzeit aber knapp - und deshalb komme nicht genug Rohware für Fischstäbchen in Bremerhaven an.

