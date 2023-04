Stand: 20.04.2023 09:17 Uhr Junge Mutter bei Unfall im Kreis Cloppenburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Bösel (Landkreis Cloppenburg) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie war auf der Straße zwischen Benthullen und Petersdorf aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem SUV zusammengeprallt. Die 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden, bevor ein Rettungswagen sie in eine Klinik brachte. Auf dem Rücksitz befanden sich ihre zwei Kleinkinder im Alter von einem Monat und einem Jahr, die den Unfall in ihren korrekt festgezurrten Kindersitzen nahezu unverletzt überstanden.

