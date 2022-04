Stand: 30.04.2022 18:05 Uhr In Dornumersiel steigen Drachen in den Himmel

Im ostfriesischen Dornumersiel haben am Sonnabend Drachensportler aus ganz Deutschland hunderte Drachen aufsteigen lassen. Dabei scheiterte an der Nordseeküste allerdings ein geplanter Weltrekordversuch: 335 miteinander verbundene Lenkdrachen sollten an einer langen Kette vor dem Deich aufsteigen. Doch der Wind blies nicht beständig genug. So gelang es nicht, mit den Lenkdrachen eine Acht zu fliegen. "Wir hätten durchgehend Windstärke vier gebraucht", sagte Drachensportler Dietmar von Hagenow aus Emden. Neben dem Weltrekordversuch gab es bei dem ersten größeren Drachenfest an der niedersächsischen Nordseeküste im Landkreis Aurich in diesem Jahr auch Lenkdrachenvorführungen und Flugshows zu sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2022 | 06:30 Uhr