Stand: 13.03.2022 15:02 Uhr Holzpfahl bohrt sich bei Landung durch Rettungshubschrauber

Bei einem Einsatz im Landkreis Aurich ist ein Rettungshubschrauber bei der Landung beschädigt worden. Der Hubschrauber war aufgrund eines ärztlichen Notfalls in der Nacht zu Sonntag in Riepe auf einem Feld gelandet, teilte die Polizei mit. Dort befand sich ein Holzpfahl, den der Pilot wegen der Lichtverhältnisse offenbar übersah. Der Pfahl bohrte sich durch den Boden des Helikopers in das Cockpit. Verletzt wurde niemand. Der Hubschrauber muss nun von einem Tieflader abtransportiert werden. Eigentlich dürfen Rettungshubschrauber bei Dunkelheit nur auf einem Flugplatz landen. In dem konkreten Fall sei es um ein Kind gegangen, der Pilot habe deswegen eine Ausnahme gemacht. Das Kind wurde schließlich zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und von dort mit einem anderen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.03.2022 | 06:30 Uhr