Holpriger Urlaubsbeginn: Auto versinkt mit Anhänger im Hafen

Stand: 02.07.2022 17:58 Uhr

Eine Familie hat in Norddeich einen unerwarteten Start in den Sommerurlaub erlebt: Beim Zuwasserlassen des Bootes an einer Slipanlage rutschte das Auto samt Anhänger ins Hafenbecken und ging unter.