Stand: 15.01.2023 14:47 Uhr Hagelschauer und Glätte: Fünf Verletzte bei Unfall auf A29

Bei einem Unfall nach einem Hagelschauer mit extremer Glätte auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg sind am Sonntag nach Angaben einer Sprecherin der Autobahnpolizei insgesamt fünf Menschen verletzt worden, davon eine Person schwer. Nach Angaben der Sprecherin waren vier Fahrzeuge in die Karambolage verwickelt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten, kurz vor der Ausfahrt Großenkneten. Die Autobahn in Richtung Osnabrück wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt, sie ist inzwischen wieder freigegeben.

VIDEO: Plötzlicher Hagelschauer: Unfall mit vier Pkw auf der A29 (1 Min)

Weitere Informationen Unwetter: Schifffahrtsamt warnt vor Sturmflut an der Nordsee Für Küste und Harz gelten zurzeit Unwetterwarnungen. Auch an der Ostsee und im Binnenland ist es vielerorts stürmisch. mehr

