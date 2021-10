Stand: 11.07.2019 19:13 Uhr Berne: "Gorch Fock" wieder auf dem Trockenen

Die Sanierung der "Gorch Fock" geht weiter. Am Donnerstag ist das Marineschulschiff aus dem Wasser geholt und in einem Dock der Fassmer-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) aufs Trockene gelegt worden. Das Schiff soll zunächst gereinigt und anschließend weiß gestrichen werden, sagte eine Sprecherin der Werft. Danach ist die Verlegung von Kabeln und Rohren geplant. Zuständig für die Sanierung ist eigentlich die Elsflether Werft. Diese hat jedoch kein eigenes Dock und hat sich deshalb für 100 Tage in Berne eingemietet. Wo anschließend die Masten des Schiffs gestellt werden, ist noch unklar.

Kostenexplosion auf 135 Millionen Euro

Im Herbst 2020 soll die "Gorch Fock" wieder segeln. Lange war unklar, ob die 61 Jahre alte Bark überhaupt jemals wieder in See sticht. Die Kosten explodierten - von zehn auf nun erwartete 135 Millionen Euro. Mitverantwortlich ist auch das Verteidigungsministerium. Zuletzt hatte Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) aber beschlossen, die Sanierung fortzusetzen. Vor allem der Elsflether Werft verschafft diese Entscheidung vorläufig Luft, musste sie doch Anfang dieses Jahres Insolvenz anmelden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen ehemalige Vorstände der Werft.

