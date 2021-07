Goldenstedt: Protestcamp gegen Massentierhaltung läuft Stand: 12.07.2021 14:53 Uhr Nach einem juristischen Streit hat am Montag in Goldenstedt bei Vechta ein Protestcamp gegen Massentierhaltung begonnen. Bei den Landwirten in der Gegend regt sich Unmut.

Organisiert wird das Camp vom Bündnis "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Bis Sonnabend planen die Aktivistinnen und Aktivisten verschiedene Veranstaltungen wie Workshops, Vorträge und eine gemeinsame Aktion des zivilen Ungehorsams gegen den Geflügelproduzenten Wiesenhof. Rund 500 Menschen haben in der Zeltstadt in einem Landschaftsschutzgebiet Platz. Der Landkreis Vechta wollte das Camp verbieten lassen, scheiterte aber vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Gerüchte über angebliche Sabotageakte und Drohungen

Viele Landwirte in der Gegend sind empört darüber, dass das Camp erlaubt wurde. Da werde wieder viel Steuergeld verprasst, weil die Polizei die Landwirte vor angeblichen Tierschützern schützen müsse, sagte ein Bauer dem NDR in Niedersachsen. Außerdem sollen in Chatgruppen Gerüchte über angebliche Sabotageakte und Drohungen kursieren. Eine Sprecherin des Bündnisses wies die Vorwürfe zurück. Man plane keine Aktionen, bei denen Menschen oder Tiere zu schaden kommen, sagte sie.

Laut Polizei keine Sicherheitsbedenken

Die Polizei bezeichnete die Äußerungen der Landwirte als reine Spekulationen. Der Staatsschutz habe die Lage ausgewertet und nichts beanstandet, sagte eine Sprecherin. Wiesenhof wollte zu dem Camp laut einem Sprecher keinen Kommentar abgeben.

