Gericht: Wiesenhof-Konzern muss Wasser-Entnahme reduzieren Stand: 13.12.2022 11:14 Uhr Die PHW-Gruppe mit ihrer Marke Wiesenhof verbraucht für ihren Schlachtbetrieb bei Lohne bis zu 250.000 Kubikmeter Wasser im Jahr. Per Gerichtsurteil wurde dem Konzern nun verboten, diese Menge zu nutzen.

Das Oldenburger Verwaltungsgericht hat nach Informationen des NDR in Niedersachsen am Montag formal entschieden, dass der PHW-Konzern nicht mehr so viel Grundwasser entnehmen darf. Die Antragsteller hätten nicht ausreichend begründet, wofür sie diese Mengen an Wasser benötigen. Das habe der zuständige Landkreis Vechta nicht berücksichtigt, als er die Grundwasserentnahme für den Hähnchenschlachter in Brägel bei Lohne genehmigte. Unter anderem hatte der Naturschutzbund (NABU) kritisiert, dass die Region austrockne, wenn die PHW-Gruppe so viel Grundwasser entnimmt. Die Umweltschützer fühlen sich durch die Gerichtsentscheidung bestätigt.

Dürfen weiter 380.000 Hähnchen täglich geschlachtet werden?

Dem Landkreis Vechta liegt die Gerichtsentscheidung eigenen Angaben zufolge noch nicht vor, weshalb sich vorerst niemand dazu äußern wollte. Auch von dem Schlachtunternehmen erhielt der NDR Niedersachsen auf Nachfrage bislang keine Stellungnahme. Manche Beobachter halten gravierende Konsequenzen für möglich: Unter Umständen könnte der Förderstopp für das Unternehmen bedeuten, dass es im Schlachthof Lohne nicht mehr wie bisher genehmigt 380.000 Hähnchen pro Tag schlachten darf. Der NABU rechnet damit, dass die PHW-Gruppe die Entscheidung anfechten wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie