Gegen den Trend: Einzelhandel in Ostfriesland brummt Stand: 03.08.2022 21:06 Uhr Um 8,8 Prozent ist der Umsatz im deutschen Einzelhandel vergangenen Monat eingebrochen. Ganz anders sieht das im Nordwesten aus: Das Geschäft brummt - dank der Urlauber.

Das sagte Johann Doden vom Einzelhandelsverband Ostfriesland dem NDR in Niedersachsen. Volle Läden, volle Restaurants und Museen - kaum einer sehe einen Anlass, den Euro zweimal umzudrehen. "Im Urlaub ist man anders unterwegs als im Normalbetrieb. Der Euro sitzt da noch lockerer", sagte Doden. "Aufgrund der Meldungen, die kommen und wie schlecht es im Winter aussehen soll, sagen die Leute: So, wir wollen unseren Urlaub nochmal genießen." Dazu gehöre auch ein Restaurantbesuch oder shoppen.

Ab Herbst erwartet auch Ostfriesland das Konsumloch

Wenn die Urlauber im Herbst nicht mehr da sind, werde aber wohl auch Ostfriesland die Konsumflaute spüren, sagte Doden. Aber im Moment seien so etwas wie Festtage. Wenn man ansonsten im Einzelhandel vom Weihnachtsgeschäft als dem Umsatzbringer spreche, so habe der Sommerurlaub damit "mindestens schon gleichgezogen, aus meiner Sicht sogar getoppt", sagte Doden. Auch laufe es gut in den Orten entlang der Grenze, wo viele Niederländer zum Shoppen hinfahren. Dagegen sieht es in den größeren Innenstädten laut Handelsverband Niedersachsen schon wieder mau aus.

