Stand: 03.03.2021 12:39 Uhr Geflügelpest: In Garrel werden 30.000 Puten gekeult

Das Vogelgrippe-Virus, auch Geflügelpest genannt, bereitet Landwirten und Kommunen in Niedersachsen weiter große Sorge. Nun ist das Virus auch in einem Putenbetrieb in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ausgebrochen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Rund 30.000 Tiere gehören zu dem Betrieb. Sie sollen nach Angaben des Landkreises im Laufe des Tages getötet werden. Damit sind von dem aktuellen Seuchenzug allein im Kreis Cloppenburg mindestens 24 Betriebe mit rund 375.000 Puten, Hähnchen und Enten betroffen. Auch in anderen Landkreisen, etwa Vechta, Oldenburg und Diepholz, gibt es Fälle. Es gelten weiterhin Auflagen in den Sperrgebieten um die betroffenen Betriebe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.03.2021 | 12:00 Uhr