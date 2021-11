Geflügelpest-Ausbruch: Stallpflicht im Landkreis Cloppenburg Stand: 11.11.2021 09:37 Uhr Nach dem Ausbruch der Geflügelpest müssen alle Geflügelhalter im Landkreis Cloppenburg ihre Tiere einsperren. Zuvor war in einem Betrieb in Friesoythe das hochansteckende Virus festgestellt worden.

Rund 38.000 Enten aus dem Bestand wurden getötet. Der Tierarzt des Betriebs hatte zuvor aufgrund der Symptome den Verdacht auf Geflügelpest geäußert und angezeigt, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. Um den Verdacht zu klären, wurden Proben genommen. Der Verdacht wurde den Angaben zufolge anschließend im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg bestätigt. Das Friedrich-Löffler-Institut teilte mit, dass es sich bei dem Virus um HPAIV vom Typ H5N1 handelt.

Stallpflicht und Sperrgebiete angeordnet

Der Landkreis hat eine Stallpflicht verordnet. Diese gilt seit Donnerstag. Außerdem gibt es rund um den betroffen Betrieb Sperr- und Beobachtungsgebiete. Der Landkreis kontrolliert zudem genau, ob in den Geflügelställen weitere Tiere betroffen sind.

Sieben Fälle bisher bei Wildvögeln

Zuvor war das hochansteckende Virus bereits bei Wildvögeln nachgewiesen worden - insgesamt wurden bisher sieben Fälle registriert. Zuletzt in den Landkreisen Stade und Cuxhaven. Dort waren drei Wildvögel betroffen. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Cuxhaven wurden zwei infizierte Tiere im Bereich Loxstedt/Stotel gefunden, zudem eine Gans am Drochtersener Elbstrand im Landkreis Stade. Alle Geflügelhalter sind aufgerufen, die Sicherheitsvorgaben strikt zu beachten, damit sich das Virus nicht von Wildvögeln auf Hausgeflügel überträgt.

Mehr als eine Million getötete Tiere zwischen Oktober 2020 und April 2021

Zwischen vergangenem Oktober und April wurden allein in Niedersachsen mehr als eine Millionen Tiere wegen der Geflügelpest getötet, der Schaden für die Tierseuchenkasse lag bei rund 23 Millionen Euro. Es war der bislang schwerste Verlauf einer Geflügelpest in Deutschland.



