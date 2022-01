Fregatte "Lübeck" ist auf dem Weg zu ihrem letzten Einsatz Stand: 17.01.2022 10:50 Uhr Die Fregatte "Lübeck" hat am Montagvormittag ihren Heimathafen Wilhelmshaven verlassen. In der Ägäis wird sie sich der Standing Nato Maritime Group 2 anschließen. Es ist ihr letzter Einsatz.

Laut Bundeswehr ist die "Lübeck" die letzte aktive Vertreterin der Bremen-Klasse F122. Sie soll nach diesem Einsatz auf ihren Ruhestand vorbereitet werden. "Meine Besatzung und ich kehren nach vier Monaten in der Heimat nun in die Ägäis zurück", so der Kommandant, Fregattenkapitän Kai Röckel. "Mit Einlaufen im Juni werden wir innerhalb eines Jahreszeitraums voraussichtlich acht Monate unter Corona-Bedingungen - das heißt ohne Landgang - zur See gefahren sein. Das ist für alle eine hohe Belastung."

Enge Zusammenarbeit mit türkischer und griechischer Küstenwache

In der Ägäis erwartet Besatzung und Schiff laut Bundeswehr eine enge Zusammenarbeit mit der türkischen und griechischen Küstenwache sowie der europäischen Agentur für Küstenwache und Grenzschutz, Frontex. Hauptaufgabe der Fregatte wird die Seeraumüberwachung sein. Die Besatzung unterstützt damit die Maßnahmen gegen Schleuserkriminalität.

Schiffe haben keine hoheitlichen Befugnisse

Die Einsatzgruppe wird im Ägäischen Meer zwischen dem türkischen und griechischen Festland eingesetzt. Derzeit besteht sie aus vier bis sieben Schiffen. Die Schiffe operieren sowohl auf hoher See als auch seit März 2016 in den Hoheitsgewässern beider Anrainerstaaten. Die NATO ist im Seegebiet der Ägäis unterstützend tätig, die Schiffe haben dort keine hoheitlichen Befugnisse. Die Fregatte "Lübeck" nahm in den vergangenen vier Jahren dreimal an diesem NATO-Einsatz teil.

