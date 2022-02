Stand: 18.02.2022 15:50 Uhr Fregatte "Bayern" nach Wilhelmshaven zurückgekehrt

Nach rund sieben Monaten auf See ist die Fregatte "Bayern" am Freitagnachmittag wieder in Wilhelmshaven eingelaufen. Die rund 180 Soldatinnen und Soldaten waren im Indischen und Pazifischen Ozean im Einsatz. Die Fahrt führte die Besatzungsmitglieder über das Horn von Afrika nach Australien, Japan, Südkorea, Vietnam und Singapur. Dabei legte die Fregatte 43.000 Seemeilen zurück und beteiligte sich auch an Manövern. Es war das erste Mal seit rund 20 Jahren, dass wieder eine Fregatte der Bundeswehr den Indopazifik durchkreuzte. Mit der Präsenz- und Ausbildungsfahrt wollte Deutschland sich für Frieden und Stabilität in der indisch-pazifischen Region einsetzen.

Fregattenkapitän Tilo Kalski zog eine positive Bilanz des Einsatzes und dankte der Besatzung. Während der Route nahm das Schiff auch an der NATO-Operation "Sea Guardian" im Mittelmeer und der europäischen Mission "Atalanta" am Horn von Afrika teil. Zudem hat die Fregatte nach Angaben der Marine als erste deutsche Einheit an der Überwachungsmission der UN-Sanktionen gegen Nordkorea teilgenommen.

