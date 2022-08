Stand: 22.08.2022 07:38 Uhr Feuerwehr bekämpft 30 Brandherde nahe Moor bei Aurich

Die Feuerwehr musste am Wochenende nahe eines Moorgebiets bei Aurich 30 kleinere Brände gleichzeitig bekämpfen. Zunächst seien die Einsatzkräfte wegen eines kleinen Böschungsbrandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Dann wurden weitere Brände in der Nähe gefunden, die jeweils ein Ausmaß von mehreren Metern hatten. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten; einsetzender Regen begünstigte die Arbeit. Weil sich die Brände in unmittelbarer Nähe eines Moores befanden, erkundete die Drohnengruppe der Feuerwehr die Umgebung nach weiteren Brandherden, gefunden wurde aber nichts.

Weitere Informationen Niedersachsens Berufsfeuerwehren fehlen 500 Einsatzkräfte Die Sicherheit der Feuerwehrleute sei laut ver.di nicht mehr gewährleistet. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung. (06.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.08.2022 | 07:30 Uhr