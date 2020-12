Etliche Container von Frachter versinken offenbar in Nordsee Stand: 09.12.2020 16:12 Uhr Auf der Nordsee hat ein Frachtschiff einen Teil seiner Container verloren. Wann sie über Bord gegangen sind und von welchem Schiff sie stammen, ist noch unklar.

Das Havariekommando in Cuxhaven bestätigte den Vorfall. Am Nachmittag begann das Küstenwachschiff "Neuwerk" damit, den Meeresboden an der Unglücksstelle mit einem Sonargerät zu untersuchen. Das betroffene Gebiet liegt etwa 185 Kilometer westlich von Sylt. Die Schifffahrt sei gewarnt worden, diesen Bereich zu meiden, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Cuxhaven, Bernhard Meyer. Es sei noch unklar, ob sich Container nur an Grund befinden oder möglicherweise auch im Wasser treiben.

Berichte über rund 200 Container

Ein niederländische Fischer hatte am Dienstag gemeldet, dass sein Netz sich an gesunkenen Containern verfangen habe. Laut niederländischen Medien sollen rund 200 Container über Bord gegangen sein. Zur Zahl der Container oder ihren Inhalt lasse sich noch nichts sagen, betonte Meyer. Es sei auch noch nicht klar, welches Schiff die Transportkisten verloren habe.

Erinnerungen an die "MSC Zoe"

Das Unglück erinnert an die Havarie der "MSC Zoe". Anfang 2019 hatte das Containerschiff bei Sturm im Seegebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland 342 Container verloren, darunter auch Gefahrgut. Vor allem durch Plastikabfall waren das geschützte Wattenmeer sowie Strände und Küsten verschmutzt worden. Der Abschlussbericht hatte in diesem Sommer bestätigt, dass das Schiff ins Rollen geraten war. Nach Ansicht der Gutachter liegt dies an der Größe der Schiffe. Diese könnten sich aus einer Schräglage so schnell wieder aufrichten, dass die Ladung in Bewegung komme. Dieses Phänomen könne immer wieder auftreten, warnten die Gutachter.

