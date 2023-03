Stand: 11.03.2023 16:03 Uhr Erstaunliche Quote bei Großkontrolle der Polizei in Aurich

Die Polizei hat am Freitagabend gemeinsam mit dem Zoll, dem Amtsgericht und dem Landkreis Aurich eine Verkehrskontrolle zwischen Emden und Aurich durchgeführt. Demnach wurden 183 Fahrzeugführer kontrolliert. Innerhalb von fünf Stunden konnten die Beamten 75 Verstöße feststellen - eine Quote von 41 Prozent. Auch zwei offene Haftbefehle wurden vollstreckt. Zwei Menschen waren ohne Führerschein unterwegs. Zwei weitere Autofahrer sollen zudem unter Drogeneinfluss gestanden haben - ihnen wurde die Weiterfahrt verwehrt. In drei Fahrzeugen fanden die Beamten Drogen. Insgesamt seien 61 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet, neun Bußgelder und 52 Verwarngelder verhängt worden, teilte die Polizei mit.

