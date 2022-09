Stand: 27.09.2022 08:36 Uhr Erdgasplattform vor Borkum: Betreiber gibt Millionen frei

Der niederländische Betreiber der möglichen Erdgasplattform vor Borkum drückt weiter aufs Tempo. Man habe sich entschlossen, 500 Millionen Euro für das umstrittene Projekt freizugeben, teilte das Unternehmen One Dyas mit. Jetzt könne man verbindlich Materialien wie Stahl bestellen und Verträge für den Bau der Förderplattform abschließen, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Auch wenn noch mehrere Klagen gegen das Projekt anhängig sind, verfolgt One Dyas das Ziel, ab Ende 2024 aus einem grenzübergreifenden Gebiet in der Nordsee Erdgas zu fördern. Den Ertrag sollen die Niederlande und Deutschland zu gleichen Teilen erhalten. Die Inseln Borkum und Juist lehnen das Projekt ab - sie befürchten negative Folgen für das empfindliche Wattenmeer, außerdem könnten Erdbeben den Sandsockel und damit die Süßwasserlinsen gefährden, aus der die Inseln ihr Trinkwasser beziehen.

