Er liebte Motorrad-Lärm: Kilian aus Rhauderfehn gestorben

Der sechsjährige Kilian aus Rhauderfehn (Landkreis Leer) ist tot. Das berichtet die "Ostfriesen-Zeitung". Er war an Krebs erkrankt. Ende Juli hatten ihm Tausende Biker mit einem Korso unter dem Motto "Krach für Kilian" einen letzten Wunsch erfüllt: Mehr als 15.000 Biker waren dem Aufruf gefolgt, an Kilians Elternhaus vorbeizufahren, um dort ordentlich Krach zu machen. Denn der Junge liebte die röhrenden Zweiräder. Es wurde der größte Motorrad-Korso, den es in Deutschland je gab. Anschließend war Kilian wieder in die Oldenburger Klinik verlegt worden. Dort starb er jetzt.

VIDEO: Trauer um Sechsjährigen: Kilian aus Rhauderfehn gestorben (1 Min)

Weitere Informationen 15.000 Biker fahren an Haus von krebskrankem Jungen vorbei Angehörige hatten im Internet zu einem Motorradkorso für den Sechsjährigen aus Rhauderfehn aufgerufen. (24.07.2021) mehr

